Мелитопольцы помогли силовикам предотвратить диверсию на ЛЭП

Подрыв линии электропередачи (ЛЭП) в пригороде Мелитополя предотвратили российские силовики, благодаря обращению к ним местных жителей, – сообщает РИА Новости

Агентство, со ссылкой на источник в российских силовых структурах пишет: «Оперативная группа прибыла к одной из ЛЭП в районе Акимовки после обращения местных жителей, которые сообщили, что заметили группу подозрительных лиц. К моменту приезда оперативной группы сработало одно взрывное устройство. Еще три устройства удалось обезвредить».

«При закладке самодельного взрывного устройство (СВУ) использовалось взрывчатое вещество американского производства С-4 с детонатором и часовым механизмом», – сообщили собеседники журналистам.

Мелитополь, Иван Бабурин

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