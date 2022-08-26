В Бурятии ревнивец зарезал возлюбленную и совершил суицид

Житель Бурятии жестоко убил 22-летнюю сожительницу из ревности, после чего покончил с собой. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета РФ.

Кровавая драма разыгралась вечером 25 августа в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии. Согласно материалам следствия, пара поссорилась на почве ревности. В ходе конфликта 28-летний парень несколько раз ударил возлюбленную ножом. Раненая девушка смогла добежать до соседей, стучала в дверь дома, но никого не оказалось на месте. Сожитель догнал девушку и отволок ее в гараж, где та скончалась от полученных ран. После этого злоумышленник отвез их общих детей к родственникам, сообщил по телефону сестре и матери об убийстве и попрощался с ними.

Женщины кинулись его искать, но вскоре услышали звук, похожий на выстрел, со стороны пустыря, и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело ревнивца, который свел счеты с жизнью.

По факту расправы над девушкой возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, отметили в ведомстве.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

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