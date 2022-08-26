Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в пятницу, нанесли артиллеристский удар по Запорожской АЭЗ. Четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов, – сообщили в пресс-службе администрации Энергодара.

В сообщении в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара говорится: «ВСУ вновь открыли артиллерийский огонь по территории ЗАЭС. Сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов. Инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен. В настоящее время загрязнений на станции не зафиксировано. Радиационный фон в норме».

«Украинские каратели продолжают мировой ядерный террор, нанося удары по территории атомной электростанции», – заявили администрации Энергодара.

Энергодар, Иван Бабурин

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