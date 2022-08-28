В Иркутской области перевернулся автобус с 40 пассажирами

В Иркутской области семь человек пострадали в аварии с автобусом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

ДТП произошло неподалеку от поселка Кутулик с рейсовым автобусом, направлявшимся из Усть-Кута в Иркутск. По предварительной версии, водитель не заметил предупредительных знаков о проведении дорожных работ. В результате автобус перевернулся.

В салоне находились 40 пассажиров, в том числе несовершеннолетний. В результате аварии медицинская помощь понадобилась семерым пострадавшим. Одного мужчину с травмами госпитализировали, остальные получили легкие ранения, после осмотра их отпустили домой.

«Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Иркутск, Зоя Осколкова

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