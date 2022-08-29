В Омске полицейский отобрал у подростков выигранные на ставках деньги

В Омске полицейский забрал у школьников деньги, которые они выиграли на ставках в букмекерской компании. В общей сложности оперуполномоченный похитил 600 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте регионального отделения прокуратуры.

Как установило следствие, сотрудник полиции узнал, что у 16-летнего подростка есть крупная сумма. Мужчина решил забрать эти деньги и привлек на помощь своего знакомого, ранее судимого за незаконный сбыт наркотических средств.

Полицейский показал подростку удостоверение и выяснил, что деньги находятся у друзей юноши. После этого была назначена встреча, на которой подростки передали вымогателю 525 тысяч рублей наличными и перевели 72 тысячи рублей на карту. При этом оперуполномоченный угрожал школьникам тем, что по факту их выигрыша якобы проводится проверка, а денежные средства необходимо изъять.

В результате полицейского уволили, а суд приговорил его к трем годам лишения свободы, его подельника приговорили к наказанию в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы.

Омск, Зоя Осколкова

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