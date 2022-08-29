Волгоградский чиновник погиб, защищая детский лагерь от пожара

Начальник отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Волгоградской области Александр Переярин погиб во время степного пожара. Чиновник с тремя помощниками пытался остановить огонь перед детским лагерем «Лазурный», рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

28 августа на окраине хутора Стародонской загорелась трава. Ветер погнал пламя в сторону лесополосы, за которой находился детский лагерь. Александр Переярин с тремя коллегами привезли на место пожара бочку с 1000 литров воды и насос для подачи воды.

Из-за порывистого ветра пожар усилился, пламя обступило машину. Чиновники решили прорываться через огонь и бросить машину, которая от сильного жара могла взорваться. Всех мужчин с сильными ожогами доставили в больницу. Александр Переярин умер, трое его коллег находятся в реанимации. Сейчас их жизнь вне опасности.

Детей и сотрудников эвакуировали из «Лазурного», никто не пострадал. По факту смерти чиновника начата доследственная проверка.

Волгоград, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»