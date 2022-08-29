В Ростовской области подросток погиб при взрыве гранаты

В Ростовской области 17-летний юноша погиб от взрыва гранаты, найденной «черными копателями». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла на улице Крупской города Зверево. По данным правоохранителей, неизвестный приобрел осколочную гранату и хранил ее в гараже.

Студент аграрного колледжа увидел взрывное устройство и решил извлечь предохранительную чеку с кольцом от взрывателя. В этот момент прогремел взрыв.

От полученных ранений подросток скончался на месте. По факту гибели юноши проводится проверка.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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