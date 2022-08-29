В ходе антиправительственных столкновений в Багдаде двое убито и около 20 ранено

В столкновениях между сторонниками ас-Садра и силовиками в «зеленой зоне» Багдада два человека погибли, 19 ранены, – сообщают местные СМИ.

Сообщается, что иракские силовики применили слезоточивый газ против сторонников ас-Садра и взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде.

Ранее сегодня сообщалось, что объединенный оперативный штаб Ирака распространил заявление, в котором говорится, что на всей территории Багдада вводится комендантский час с 15:30 (время совпадает с московским) после заявления влиятельного шиитского деятеля Муктады ас-Садра об уходе из политики и выхода на улицы его сторонников.

После заявления влиятельного иракского шиитского политика Муктады ас-Садра в понедельник, 29 августа, об уходе из Сотни сторонников политики прорвались в, так называемую, «зеленую зону» Багдада. Телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что протестующие также заняли штаб-квартиру правительства Ирака – Республиканский дворец, расположенный в «зеленой зоне».

Багдад, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»