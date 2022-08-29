Украина в ходе своего «контрнаступа» потеряла более 500 боевиков, 26 танков и 23 единицы бронетехники

В минобороны России в понедельник, 29 августа, заявили, что украинские войска, предприняв неудачную попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях, понесли большие потери.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится: «В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих».

Сообщается также, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) попытались провести наступление по прямому указанию президента Владимира Зеленского.

Напомним, что ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на официального представителя оперативного командования «Юг» минобороны Украины Наталью сообщило, что ВФУ начали наступление на южном фронте.

Москва, Иван Бабурин

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