В результате артналета ВФУ жители Новой Каховки остались без воды и электричества

Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев вечером в понедельник, 29 августа, заявил, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС, в результате чего прекратилось электро- и водоснабжение, – сообщает РИА Новости.

Владимир Леонтьев, в частности, сказал: «Последствия, наверное, будут жуткие. Сейчас выехать нельзя. Было много обстрелов, что-то взрывалось. Были попадания в городе и районе ГЭС. И там, и там виден пожар. Степень разрушений выясняется. Ситуация непростая, но мы руки не опускаем и не опустим. В результате атаки город остался без электричества и водоснабжения. Власти успели оснастить генераторами больницы, с утра начнут доставлять воду».

Херсон, Иван Бабурин

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