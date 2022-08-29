В Ираке растет число жертв в результате беспорядков

В результате массовых беспорядков в ходе столкновений между сторонниками популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными формированиями его политических конкурентов в Багдаде и ряде других провинций Ирака погибли 14 человек и более 300 получили ранения, – сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Телеканал со ссылкой на источники из среды врачей сообщает, что в настоящий момент в Багдаде и Басре идут ожесточенные бои между подчиняющейся ас-Садру бригадой «Сарая ас-Салям» (Отряды мира) и формированиями шиитского народного ополчения «аль-Хашд аш-Шааби». Сообщается о применении минометов и крупнокалиберных пулеметов обеими сторонами.

В Багдад в качестве подкрепления для сил безопасности введены подразделения иракской армии. По информации местных СМИ, в столкновениях в «зеленой зоне» Багдада погибли два бойца иракской армии.

В понедельник вечером Муктада ас-Садр объявил о начале голодовки «до прекращения насилия в Ираке».

Ранее популярного шиитский лидер объявил о прекращении своей политической деятельности и закрытии всех офисов его партии в знак протеста против отказа правительства Ирака проводить досрочные парламентские выборы. В результате, несколько сотен сторонников ас-Садра ворвались в «зеленую зону» Багдада и проникли в Республиканский дворец – штаб-квартиру правительства страны, где произошли стычки между ними и силами правопорядка.

Позже Иракские силовики с применением огнестрельного оружия и слезоточивого газа взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный сторонниками ас-Садра.

Багдад, Иван Бабурин

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