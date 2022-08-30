В Новосибирске нашедшего просрочку ребенка заперли в холодильнике магазина

В Новосибирске следователи по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы ребенка.

Инцидент произошел в понедельник, 29 августа, в продуктовом магазине «Мария-Ра» на улице Селезнева. Согласно версии следствия, сотрудник магазина закрыл в холодильном складском помещении девятилетнего мальчика после того, как школьник попросил убрать просроченные продукты с прилавков.

Меж тем сотрудники торговой точки рассказали правоохранителям другую версию инцидента, сообщают «Вести. Новосибирск». По их утверждению, дети пытались вынести неоплаченные товары.

В связи с происшествием возбуждено дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, сообщает региональное управление СК РФ.

Новосибирск, Наталья Петрова

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