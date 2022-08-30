В Греции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 балла было зарегистрировано в 6:49 по местному времени в Ионическом море, у западного побережья греческого острова Лефкас.
Согласно данным Итальянского национального института геофизики и вулканологии (Ingv) и службы геологического мониторинга США Usgs, очаг землетрясения находился на глубине 17 км, а эпицентр – примерно в 30 км от материка.
На данный момент новостей о травмировании людей или разрушениях нет. Афтершоки от землетрясения ощущались вплоть до Апулии и Калабрии в Италии.
Афины, Елена Васильева
© 2022, РИА «Новый День»
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