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Вторник, 30 августа 2022, 10:35 мск

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В Греции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 балла было зарегистрировано в 6:49 по местному времени в Ионическом море, у западного побережья греческого острова Лефкас.

Согласно данным Итальянского национального института геофизики и вулканологии (Ingv) и службы геологического мониторинга США Usgs, очаг землетрясения находился на глубине 17 км, а эпицентр – примерно в 30 км от материка.

На данный момент новостей о травмировании людей или разрушениях нет. Афтершоки от землетрясения ощущались вплоть до Апулии и Калабрии в Италии.

Афины, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»

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