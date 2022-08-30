Надругался и выбил зубы: в Омске задержан подозреваемый в изнасиловании ребенка

В Омске задержали подозреваемого в сексуальном насилии над девятилетней девочкой, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Следствие готовит ходатайство в суд о заключении задержанного 46-летнего мужчины под стражу.

По версии следствия, в воскресенье, 28 августа, подозреваемый встретил на территории одного из поселков Омского района Омской области девятилетнюю девочку и обманом завлек ее на безлюдный пустырь вдали от домов. Там он изнасиловал ребенка, после чего скрылся.

По данным местных СМИ, подозреваемый, помимо изнасилования, выбил ребенку зубы и нанес другие тяжелые травмы.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.131 УК РФ (изнасилование). Сейчас пострадавшая девочка находится в больнице.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления, отметили в СКР.

Омск, Наталья Петрова

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