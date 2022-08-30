В Тольятти загорелись два автовоза с новыми машинами

В Самарской области произошел пожар на автостоянке. В результате дотла сгорели шесть новых машин.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть около шести утра. Возгорание произошло в Тольятти. Огонь охватил два автовоза, на которых в этот момент находились 16 новых автомобилей.

«Погибших и пострадавших нет. Огнем уничтожено шесть легковых автомобилей («Лада-Гранта»), механические повреждения получили два легковых автомобиля («Нива»), – сообщили в областном главке МЧС России.

К тушению пожара привлекали 37 человек и девять единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Самара, Зоя Осколкова

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