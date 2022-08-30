В США подросток устроил стрельбу и ранил ровесника

Школьник принес в школу пистолет и выстрелил в ровесника в городе Окленд, в американском штате Калифорния. Напавший пытался сбежать, но его задержали, пишет Daily Mail.

Во второй половине дня 29 августа в полицию сообщили о стрельбе в школе. 13-летний подросток оказался ранен, его увезли в больницу. Очевидцы рассказали, что стрелял 12-летний ученик, сбежавший сразу после инцидента. Вскоре полиция задержала мальчика и изъяла у него пистолет.

Обеспокоенные родители после новостей о стрельбе приехали забирать детей, и рядом со школой на некоторое время образовался затор. Никто не пострадал.

Полиция выясняет причины нападения, а также каким образом и у кого школьник достал оружие.

Как сообщал «Новый День», в начальной школе в Техасе 19 учеников и два учителя погибли при вооруженном нападении. Власти решили снести здание школы, в которую не захотели возвращаться выжившие ученики.

Окленд, Наталья Рязанова

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