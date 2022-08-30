Отец забыл на рыбалке пятилетнюю дочь

В Оренбургской области отец забыл пятилетнюю дочь на рыбалке. Мужчина даже не мог припомнить, где оставил девочку. Вернуть ребенка помогли полицейские.

Инцидент произошел в городе Бузулук. Глава семейства отправился на рыбалку в субботу утром и взял с собой дочку. Вечером он вернулся домой один, при этом не смог точно сказать, где находится ребенок и автомобиль.

Правоохранители организовали поиски девочки и обнаружили ее спящей в отцовской машине. Малышку отвезли в отдел полиции, откуда ее забрала мама. Здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает, сообщили в региональном главке МВД.

Отца привлекли к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей).

Оренбург, Зоя Осколкова

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