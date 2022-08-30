Алтайские медики извинились перед пенсионеркой с матами в медкарте

Долгожительница из села Волчиха Алтайского края получила извинения от медиков за написанное ими в карте пациента матерное слово. Но Росздравнадзор все равно проведет проверку в местной больнице.

Дочь 89-летней пенсионерки увидела, что на одном из листов медкарты ее матери красным маркером сделана нецензурная надпись, обозначающая «надоела». Женщина потребовала разъяснений, и история дошла до Москвы.

Оказалось, медики несколько раз отказывали в госпитализации пенсионерке с бронхиальной астмой и гипертонией. Поэтому женщина вызывала скорую помощь раз в неделю, а то и через день, когда ей становится плохо. Видимо, это и послужило поводом отметить ее медкарту таким способом.

«Данная надпись была сделана не в карточке, а на сигнальном листке и не адресовалась пациенту. По недосмотру регистратора была вклеена в карточку. С коллективом проведена соответствующая беседа, виновные специалисты понесут наказание», – заявили в краевом минздраве РИА Новости.

Росздравнадзор предупредил, что отправит в алтайскую больницу специалистов с проверкой. «Территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому краю проверит Волчихинскую ЦРБ», – говорится в сообщении ведомства.

Волчиха, Наталья Рязанова

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