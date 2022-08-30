Самолет Москва – Екатеринбург экстренно сел в Казани

Пассажирский самолет Airbus, следующий рейсом Москва – Екатеринбург совершил экстренную посадку в Казани, – сообщает ТАСС.

В авиационных службах сообщили: «Пассажирский Airbus, следовавший в Екатеринбург из Москвы, совершает экстренную посадку в Казани».

Сообщается также, что самолет провел в воздухе около часа, после чего подал сигнал тревоги над Марий Эл и сменил курс. Позже стало известно, что Airbus благополучно приземлился в Казани. В настоящий момент устанавливаются причины экстренной посадки. Причины экстренной посадки не сообщаются. Имеются ли у лайнера какие-либо технические неисправности пока не известно.

Казань, Иван Бабурин

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