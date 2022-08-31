Правоохранители Саудовской Аравии изъяли почти 50 миллионов таблеток амфетамина

Управление по контролю за наркотиками Саудовской Аравии в среду, 31 августа, заявило, что в ходе спецоперации было изъято 47 миллионов таблеток амфетамина, – сообщает официальное саудовское информационное агентство SPA.

Представитель Управления, в частности, сказал: «Таблетки были спрятаны в партии муки, которая прибыла в сухой порт столицы Эр-Рияда, а затем перевезена на склад. Шесть сирийцев и два пакистанца были арестованы. Это крупнейшая операция по контрабанде такого количества наркотиков за один раз в королевстве».

Следует отметить, что накануне, посол Саудовской Аравии в Бейруте Валид Бухари заявил, что с 2015 года в королевстве было изъято более 700 миллионов таблеток наркотиков из Ливана.

В свою очередь, французское агентство AFP, сообщает, что в Саудовской Аравии, которая считается крупнейшим наркорынком в регионе, в прошлом году таможня конфисковала 119 миллионов таблеток.

Эр-Рияд, Иван Бабурин

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