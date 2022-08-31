В Абакане неизвестный выстрелил из пневматики в 12-летнюю девочку

Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения 12-летней девочки в Абакане. Неизвестный выстрелил в школьницу из пневматического оружия, когда та направлялась в магазин. Расследование ведется по статье «Хулиганство». Об этом сообщает управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Согласно данным следствия, девочка вместе с подругой шла в магазин канцелярских товаров. По пути, около дома № 24б по улице Ломоносова, она почувствовала боль в бедре. Школьницу доставили в больницу, где у нее диагностировали ранение мягких тканей правого бедра, не причинившее вреда здоровью.

«Предположительно, неустановленное лицо причинило ребенку ранение из пневматического оружия», – говорится в сообщении ведомства. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Обстоятельства инцидента и личность злоумышленника устанавливаются.

По информации местных СМИ, после случившегося жители Абакана боятся своих отпускать детей на улицу без сопровождения.

Абакан, Наталья Петрова

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