Жительница Хакасии обнаружила змею в унитазе

В Хакасии женщина пошла в туалет и обнаружила змею в унитазе. Пресмыкающееся не успело никому навредить. Об этом сообщается в телеграм-канале NotaBene.

Инцидент произошел в Абакане. Как только женщина увидела змею, она нажала на кнопку слива. После этого россиянка долгое время боялась заходить в туалет.

Жительница уведомила управляющую компанию о том, что где-то в канализации обитает змея. Не исключено, что она появится в других унитазах.

Сотрудники УК повесили в доме объявление с предупреждением, в котором посоветовали жильцам обработать туалеты едкими веществами.

Абакан, Зоя Осколкова

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