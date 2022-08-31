В Иркутске сброшенный с многоэтажки кирпич пробил голову ребенку

В Иркутске шестилетняя девочка попала в больницу с тяжелой травмой головы после того, как на нее упал кирпич. Его сбросил ребенок из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент случился вечером 29 августа. Семилетний мальчик из окна подъезда жилого дома в микрорайоне Университетский сбросил кирпич на козырек подъезда, который попал по голове шестилетней девочке. По данным СКР, мальчик не видел, что внизу находятся люди.

По факту травмирования ребенка проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда здоровью, изучаются условия жизни детей и опрашиваются свидетели, добавили в ведомстве.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда здоровью, изучаются условия жизни детей, опрашиваются свидетели, отметили в ведомстве.

Областная прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой СК РФ. Надзорное ведомство также даст оценку работе органов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Иркутск, Наталья Петрова

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