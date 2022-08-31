ВВС Израиля второй раз за вечер атакуют города Сирии

ВВС Израиля в среду, 31 августа, дважды наносили ракетные удары по городам Сирии. После ракетного удара по аэропорту Алеппо, вечером сирийские силы ПВО отражают ракетную атаку израильских ВВС в небе над Дамаском и его пригородами, – сообщает сирийское информационное агентство SANA.
Агентство со ссылкой на военный источник сообщает: «Наши ПВО отражают ракетную атаку противника в небе над Дамаском и его пригородами».
Несколько часов назад SANA сообщило, что израильские ВВС нанесли ракетные удары по международному аэропорту Алеппо.
Дамаск, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube