ВВС Израиля второй раз за вечер атакуют города Сирии

ВВС Израиля в среду, 31 августа, дважды наносили ракетные удары по городам Сирии. После ракетного удара по аэропорту Алеппо, вечером сирийские силы ПВО отражают ракетную атаку израильских ВВС в небе над Дамаском и его пригородами, – сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Агентство со ссылкой на военный источник сообщает: «Наши ПВО отражают ракетную атаку противника в небе над Дамаском и его пригородами».

Несколько часов назад SANA сообщило, что израильские ВВС нанесли ракетные удары по международному аэропорту Алеппо.

Дамаск, Иван Бабурин

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