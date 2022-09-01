В Кузбассе девочка погибла на детской площадке

В Кемеровской области девятилетняя девочка получила смертельную травму во время игры на детской площадке. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла 30 августа на детской площадке, расположенной на территории сельского клуба, сообщает региональное управление СКР. «Во время игры на ребенка упал игровой элемент в виде лестницы. От полученных повреждений девочка скончалась по пути в медицинское учреждение, куда ребенка родители доставляли самостоятельно», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Следователи установили, что металлическая конструкция была в демонтированном состоянии, но при этом находилась на детской площадке и представляла угрозу. Правоохранителям предстоит установить лицо, ответственное за содержание и безопасное функционирование площадки.

Кемерово, Зоя Осколкова

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