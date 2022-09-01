В США полиция арестовала пастора за полив соседских цветов

Полиция в американском штате Алабама заковала в наручники местного пастора, встреченного ими у чужого дома. В момент встречи в полицейскими мужчина поливал соседские клумбы, передает телеканал CNN и показал запись нательной камеры одного из патрульных.

Пастор Майкл Дженнингс в повседневной одежде пришел к дому соседей, достал из открытой пристройки шланг и принялся поливать клумбы. Другие соседи увидели это и сообщили полиции о «подозрительном чернокожем». Патрульная машина приехала спустя пару минут, когда пастор не закончил даже с первой клумбой.

Полицейские сообщили ему о причине вызова и потребовали показать удостоверение личности. Пастор представился и объяснил, что соседи попросили его полить цветы, потому их долго не будет дома. А удостоверения у него нет, в шорты не поместилось, но в телефоне есть переписка с хозяевами дома.

Только пастор протянул полицейским свой телефон, как оказался в наручниках и в полицейской машине. Адвокаты Майкла Дженнингса подали жалобу на полицию, назвав произошедшее похищением вопреки всем правам их подзащитного.

Монтгомери, Наталья Рязанова

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