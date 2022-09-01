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Четверг, 1 сентября 2022, 22:40 мск

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В Нью-Йорке прошли обыски в зданиях, возможно, принадлежащих Вексельбергу

Фото: сайт ФБР (www.fbi.gov)

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и полиции США в четверг, 1 сентября, провели обыски в двух зданиях в Нью-Йорке, предположительно связанных с находящимся под санкциями российским предпринимателем Виктором Вексельбергом, – сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

NBC со ссылкой на несколько осведомленных источников сообщает, что обыски провели в одном из высотных зданий на Парк-авеню на Манхэттене и в поместье в Саутгемпоне.

«Документы свидетельствуют, что эти объекты собственности связаны с находящимся под санкциями российским предпринимателем Виктором Вексельбергом. Каких-либо обвинений в адрес российского бизнесмена выдвинуто не было, а обыски были обусловлены сохраняющимися санкциями. Объекты собственности арестованы не были», – говорится в публикации NBC.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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