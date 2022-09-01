Ущерб от взрыва боеприпасов в Крыму составил около 7000 млн. рублей

Глава республики Крым Сергей Аксенов в четверг, 1 сентября, заявил, что объем ущерба, причиненного в результате детонации снарядов в Крыму, произошедшей 16 августа в районе Майского, составил порядка 700 млн. рублей, – сообщает крымский телеканал «Миллет»

В интервью телеканалу Аксенов сказал: «Пострадавшими, в общей сложности числятся более 4,5 тысяч человек по двум данным инцидентам. По Новофедоровке – более 3,7 тыс. человек уже получили первую часть материальной помощи, работа продолжается. Общий объем ущерба приблизительно, который мы направили в правительство России, составляет более 700 миллионов рублей. Деньги на поддержку будут выделены».

Следует напомнить, что согласно информации минобороны РФ, 16 августа около 06:15 мск. в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район Крыма) на территории одной из воинских частей на обвалованной площадке временного хранения боеприпасов произошло возгорание, в результате чего произошла детонация снарядов.

Симферополь, Иван Бабурин

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