Сухогруз с украинским зерном сел на мель и перегородил Босфор

Служба береговой охраны Турции вечером в четверг, 1 сентября, заявила, что судно, направлявшееся с Украины в Турцию, село на мель, в результате чего Босфорский пролив был закрыт для движения. В офисе губернатора Стамбула сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал, – сообщают СМИ.

Отмечается, что севшее на мель судно Lady Zehma бросило якорь в заливе Бебек около 21:00 мск, после чего на место происшествия были направлены спасательные буксиры и катера Главного управления береговой безопасности и командные группы береговой охраны Турции.

В заявлении турецкой береговой охраны в Twitter говорится: «Во время плавания с Украины в Стамбул 173-метровое грузовое судно Lady Zehma село на мель из-за отказа руля. Движение судов в Стамбульском (Босфорском) проливе приостановлено. К месту происшествия были направлены буксиры Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazim TUR и катера Kegm-3, Kegm-5».

Напомним, что вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в соответствии с «продуктовой сделкой», которая была согласована и подписана 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН.

Стамбул, Иван Бабурин

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