У берегов Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение силой в пять баллов случилось у берегов Камчатки вечером 2 сентября. По данным регионального управления МЧС, никто не пострадал.

Очаг землетрясения располагался в море, на глубине 62 км и на расстоянии 92 км от ближайшего населенного пункта – поселка Усть-Камчатск, сообщили в камчатском филиале Геофизической службы РАН.

В МЧС уточнили, что жители поселка не ощутили подземные толчки, жалоб на разрушения или травмы не поступало.

«В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в тот же день на глубине 33 км образовался еще один очаг подземных толчков. Их магнитуду оценили в 5,6 балла. Землетрясение произошло на расстоянии 1154 км от села Никольское и не принесло разрушений.

Усть-Камчатск, Наталья Рязанова

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