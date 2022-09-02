Житель Самары устроил стрельбу на заправке и протаранил полицейскую машину

В Самаре мужчина стрелял из травматического оружия на АЗС, а затем врезался в автомобиль полицейских. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным правоохранителей, в момент происшествия 28-летний нарушитель был пьян, а ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

«При задержании мужчина, управляющий автомобилем BMW без водительского удостоверения с признаками опьянения, пытаясь скрыться, повредил патрульный автомобиль», – отмечается в сообщении полиции.

Местные СМИ уточняют, что водитель BMW сначала открыл стрельбу из травматического пистолета на АЗС, ранил охранника и уехал, оторвав заправочный пистолет. Затем он протаранил полицейскую машину и врезался в дерево, после чего его задержали.

Самара, Зоя Осколкова

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