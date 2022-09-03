Власти Японии эвакуируют более 100 000 человек из-за шторма

Власти японской префектуры Окинава распорядились эвакуировать более 100 тыс. человек из-за надвигающегося тайфуна «Хиннамнор», передает телеканал NHK.

Ожидается, что под основной удар стихии попадут города Исигаки и Миякодзима. Местные власти предупредили горожан об угрозе и рекомендовали перебраться в безопасное место. Предписания об эвакуации получили 49,6 тыс. горожан в Исигаки и около 55,5 тыс. – в Миякодзиме.

Супертайфун «Хинамнор» образовался в Тихом океане и движется на север, т.е. будет проходить вблизи южных японских островов и российского Приморского края. Скорость ветра в пределах тайфуна достигает 60 м/с.

Примгидромет и МЧС предупредили жителей Приморья о приближении «Хиннамнора» к региону в начале следующей недели. 5-6 сентября ожидаются очень сильные дожди с выпадением более 50 мм осадков менее чем за 12 часов. Приморцев придупредили о риске наводнений из-за переполненности рек после ливней. Ожидается, что порывы ветра будут иметь силу урагана: 23-28 м/с, на мысах порывами до 35 м/с.

Токио, Наталья Рязанова

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