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Пятница, 2 сентября 2022, 16:45 мск

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На Сочи идут мощные ливни с градом и шквалами

Фото: РИА «Новый День»

В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемого значительного ухудшения погоды.

В воскресенье, 4 сентября, и в понедельник, 5 сентября, в городе-курорте местами пройдут сильные дожди с грозами, градом и шквалистыми усилениями ветра до 20-22 м/с, сообщает пресс-служба городской администрации.

Жителей и гостей города предупреждают о возможном резком подъеме уровней воды в реках и риске схода селевых потоков.

«4 и 5 сентября на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Сочинцам и гостям города рекомендуется воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.

Сочи, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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