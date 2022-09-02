На Сочи идут мощные ливни с градом и шквалами

В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемого значительного ухудшения погоды.
В воскресенье, 4 сентября, и в понедельник, 5 сентября, в городе-курорте местами пройдут сильные дожди с грозами, градом и шквалистыми усилениями ветра до 20-22 м/с, сообщает пресс-служба городской администрации.
Жителей и гостей города предупреждают о возможном резком подъеме уровней воды в реках и риске схода селевых потоков.
«4 и 5 сентября на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», – говорится в сообщении.
Отмечается, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности.
Сочинцам и гостям города рекомендуется воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.
Сочи, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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