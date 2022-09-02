В Лихтенштейне во время обсуждения страхования от землетрясения началось землетрясение

В ландтаге (парламенте) Лихтенштейна во время собрания, на котором депутаты обсуждали, нужно ли в их стране страхование от землетрясений, начались подземные толчки, – сообщает в пятницу, 2 сентября, Euronews.

На видео, опубликованном на YouTube-канале Euronews можно наблюдать, как в течение нескольких секунд собравшиеся в здании почувствовали два подземных толчка. После первого депутат Беттина Петцольд-Мер, выступавшая в тот момент, лишь улыбнулась.

После второго, более сильного толчка, глава парламента Альберт Фрик был вынужден остановить заседание ландтага и призвал эвакуировать людей из здания.

Сообщается, что магнитуда толчков в Лихтенштейне составила 2,4 и 3,9 балла. Кроме того, землетрясение ощущалось в некоторых частях Австрии и Швейцарии, а также в южных регионах Германии – Баварии и Баден-Вюртемберге.

Вадуц, Иван Бабурин

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