Украинский беспилотник с боевым зарядом сбит в районе Запорожской АЭС

Администрация Энергодара заявила, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с боевым зарядом в пятницу, 2 сентября, сбили российские военные недалеко от Запорожской АЭС, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы администрации города говорится: «Российские военнослужащие, охраняющие периметр Запорожской АЭС, сбили беспилотник ВСУ с боевым зарядом за несколько сотен метров от станции. Снаряд не сдетонировал. Украинские боевики, очевидно, продолжают попытки атаковать станцию несмотря на то, что там находятся сотрудники МАГАТЭ. БЛА был сбит за несколько сот метров от станции».

В свою очередь, глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что интенсивность обстрелов Энергодара и Запорожской АЭС украинскими войсками из-за присутствия миссии МАГАТЭ снизилась, но фиксируются украинские наблюдательные дроны в районе АЭС и города.

В Telegram-канале администрации Волга написал: «Периодически фиксируются наблюдательные беспилотники, используемые ВСУ, для наблюдения за атомной станцией, а также за городом».

Энергодар, Иван Бабурин

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