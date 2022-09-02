Украина снова обстреливает Запорожскую АЭС

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов поздно вечером в пятницу, 2 сентября, сообщил, что Запорожская АЭС в пятницу вновь подверглась артналету со стороны украинских неонацистов.
В своем Telegram-канале Рогов написал: «ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского! За последние два часа в районе Запорожской АЭС как минимум четыре прилета «тяжелого». В Энергодаре сегодня вечером снова громко! Нацистским чертям неймется».
Энергодар, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube