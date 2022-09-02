В результате артналета Запорожская АЭС переведена на электропитание для собственных нужд

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов поздно вечером в пятницу, 2 сентября, сообщил, что в результате артобстрела украинскими неонацистами Запорожской АЭС,

В своем телеграмм-канале Рогов написал: «3 прилёта в 400 метрах восточнее ЗАЭС. Ещё один прилёт между 2 и 3 энергоблоками. Перебита Днепровская ЛЭП. Атомная станция переведена на питание собственных нужд».

Кроме того, Член главного совета ВГА Запорожской области также утверждает, что в районе Каховского водохранилища выдвинулись не менее 20 быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей.

«Как сообщают мои земляки, вниз (на юг) по течению Днепра из района Каменского и Степногорска, временно контролируемых режимом Зеленского, выдвинулось не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооружённых людей. Нацистские черти готовят очередной десант?», – написал в своем телеграм-канале Владимир Рогов

Энергодар, Иван Бабурин

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