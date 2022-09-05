В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,6 балла

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Сычуани, горной провинции на юго-западе Китая. Как сообщает Институт геологических исследований США (USGS), подземные толчки были зарегистрированы в 12:52 по местному времени с предполагаемой глубиной 10 километров и эпицентром вокруг города-района Кандин. Власти пока ничего не сообщили о возможных жертвах и разарушениях.

Землетрясение ощущалось в нескольких городах провинции, в том числе в столице региона Чэнду, расположенной примерно в 200 километрах от нее. Сотрясение было «относительно сильным», сообщила AFP местная жительница. «Некоторые из моих соседей снизу сказали, что очень отчетливо ощущали тряску», – добавила она.

Сычуань – очень гористая и известная во всем мире своими заповедниками панд, обычно несколько раз в месяц страдает от землетрясений различной интенсивности. Уже в июне провинцию потрясло землетрясение магнитудой 6,1, в результате которого погибли, по меньшей мере, четыре человека и десятки получили ранения.

Пекин, Елена Васильева

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