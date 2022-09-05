Артиллерия Киева ударила по спецкорпусу на Запорожской АЭС

Администрация Энергодара в понедельник, 5 сентября, сообщила, что очередной артиллеристский удар Киева пришелся по спецкорпусу Запорожской АЭС, также повреждена емкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока, – сообщают СМИ.

В сообщении горадминистрации Энергодара говорится: «Согласно информации от военно-гражданской администрации города Энергодар, зафиксированы артиллерийские удары в следующих местах: специальный корпус АЭС, коммуникационное перекрытие правее спецкорпуса, бетонное ограждение. Повреждена емкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока. Пострадавших нет. По данным экспертов, в данный момент технологическому процессу угрозы нет. В настоящее время экстренные службы ликвидируют последствия удара на территории АЭС».

В свою очередь, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что один блок Запорожской АЭС (ЗАЭС) работает на 80% после нового обстрела со стороны боевиков ВСУ, станция работает в штатном режиме, сообщает телеканал Россия-24.

В эфире телеканала Балицкий сказал: «Станция работает в штатном режиме, в настоящий момент на 80% работает один блок, и радиоактивный фон в порядке. Прямых попаданий, слава богу, не было, жертв нет, серьезных нарушений тоже нет, в отличие от того, как это было до этого. Могу заверить жителей Запорожской области, освобожденной от украинского режима и остальных граждан нашей планеты в том, что в настоящий момент ситуация на станции находится под контролем».

«Несмотря на то, что два инспектора МАГАТЭ остались на станции, реакции международной организации на очередные обстрелы ядерного объекта нет», – отметил ВГА Запорожской области.

Энергодар, Иван Бабурин

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