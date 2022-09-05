Instagram* оштрафован более чем на 400 миллионов евро

Ирландская комиссия по защите данных (DPC) оштрафовала Instagram** на 405 миллионов евро за нарушение Общего регламента по защите данных физического лица, будь то клиент, сотрудник или деловой партнер (GDPR), – сообщает издание Politico.
Штраф наложен за нарушение Instagram** конфиденциальности детей, включая публикацию их адресов электронной почты и номеров телефонов. Ирландский DPC готовит как минимум еще шесть других расследований в отношении компаний, принадлежащих Meta*.
Как пишет издание, штраф, наложенный DPC на Instagram** в соответствии с GDPR, является вторым по величине после штрафа в размере 746 миллионов евро против Amazon и третьим для компании, принадлежащей Meta*.
*признаны экстремистскими и запрещены в России
Дублин, Иван Бабурин
* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.
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