В Новосибирске в жилом доме взорвался газ

Представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков сообщил, что вечером в понедельник, 5 сентября, в жилом восьмиквартирном доме в Новосибирске произошел хлопок в используемом для отопления и подогрева воды газовом котле. 23 человек эвакуированы, – сообщают СМИ.

Павел Винаков сказал, что «из дома самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались 23 человека, из них семеро детей. В результате происшествия никто не пострадал. Пожара в доме не произошло. В настоящее время должностные лица мэрии и администрации района проводят оценку ущерба и возможных деформаций конструкций жилого дома. Решается вопрос о расселении жильцов. Причину происшествия предстоит установить следственным органам».

«Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире по улице Красносельская в Октябрьском районе Новосибирска поступило 5 сентября в 20.33 (16.33 мск). Прибывшие на место спасатели установили, что в квартире на первом этаже деревянного дома произошел хлопок в газовом котле, используемом для отопления и подогрева воды.

В результате данного происшествия погибших и пострадавших нет. Разрушен оконный проем. На месте работает администрация района, муниципальная аварийно-спасательная служба, служба горгаза, энергетики. На место лично выехал заместитель начальника ГУМЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев», – сообщил представитель ГУМЧС по Новосибирской области.

Новосибирск, Иван Бабурин

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