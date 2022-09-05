Ответственность за взрыв в Кабуле взяло на себя ИГ*

Ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле, в результате которого погибли два российских сотрудника российской дипмиссии, взяла на себя группировка «ИГ»*, – сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление боевиков.



Взрыв произошел утром в понедельник, 5 сентября у входа в консульский отдел российского посольства в Афганистане. Взрывное устройство, по версии российского МИДа, привел в действие «неизвестный боевик». Позже стало известно, что в результате взрыва погибли два сотрудника посольства России – дипломат и охранник.

РИА Новости ранее сообщало, что в результате теракта погибли или были ранены от 15 до 20 человек. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.

Сообщается, что сегодняшний теракт стал первой атакой на российское посольство в Афганистане с момента прихода к власти движения «Талибан». Со своей стороны представители талибов* заявили, что найдут и накажут виновных.

*запрещенная в России террористическая организация

Кабул, Иван Бабурин

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