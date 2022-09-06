В Красноярске мальчику проломило голову футбольными воротами

В Красноярске мальчик получил травму во время игры в футбол, на него упали ворота. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел на спортивной площадке во дворе дома по улице Авиаторов. Семилетний ребенок повис на воротах, но оказалось, что конструкция закреплена недостаточно крепко.

Удар пришелся ребенку по голове. Мальчика госпитализировали. В больнице врачи диагностировали у маленького пациента открытую черепно-мозговую травму, его состояние оценивается как тяжелое.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Устанавливаются лица, ответственные за состояние спортивной площадки.

Красноярск, Зоя Осколкова

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