В Хакасии машина ППС сбила девочку 4 лет

Полицейские на служебном автомобиле сбили четырехлетнюю девочку в городе Саяногорск в Хакасии. МВД республики проводит проверку.

Инцидент случился 5 сентября и попал на уличные видеокамеры. Запись распространилась в соцсетях. В кадре девочка на трехколесном велосипеде катается по двору и подъезжает к полицейской машине сзади.

Сотрудник полиции подбежал к машине, сел внутрь, и машина задним ходом начала двигаться к выезду со двора. И сбила ребенка.

«В результате аварии ребенок 2018 года рождения получил ушиб правого локтевого сустава, ему оказана медицинская помощь. В отношении водителя составлен административный материал по ст.12.24 КоАП РФ», – пояснили в пресс-службе МВД.

Саяногорск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»