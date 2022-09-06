В жилом доме под Кировом произошел взрыв газа

В многоквартирном жилом доме в поселке Юрья Кировской области произошел взрыв газовоздушной смеси. По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Отмечается, что взрыв прогремел во время проведения ремонтных работ. При этом дом не газифицирован, возгорания не последовало.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб установили, что несущие конструкции здания не пострадали. К ликвидации последствий привлечено 18 человек и 6 единиц техники.

В результате два человека получили травмы, их отправили в больницу.

Киров, Зоя Осколкова

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