ЗАЭС работает на обеспечение собственных нужд после обстрела ВСУ

Украинская армия нанесла во вторник очередной артиллерийский удар по Энергодару, где расположена Запорожская АЭС.

В результате обстрела повреждена линия электропередачи в районе атомной станции. Город обесточен, сообщила военно-гражданская администрация Энергодара. Там отметили, что информация о пострадавших уточняется.

Меж тем, по последним данным, электроснабжение Энергодара уже восстановили.

Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Энергодаре зафиксировано 7 прилетов тяжелой артиллерии в район учебно-тренировочного центра. После украинского обстрела в районе станции мощность шестого энергоблока ЗАЭС снижена до 150МвТ, станция работает на обеспечение собственных нужд, добавил он.

Надо отметить, что в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки Запорожской области, их мощность была снижена. Пятый энергоблок остановлен с понедельника, 5 сентября, из-за ремонта поврежденных обстрелами ЛЭП.

По данным Минобороны России, за минувшие сутки зарегистрировано 15 артиллерийских обстрелов Энергодара и Запорожской АЭС со стороны украинских войск. Всего выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории атомной электростанции.

«Один из боеприпасов попал в крышу спецкорпуса № 1, второй – в район перехода между спецкорпусом №1 и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока №2», – сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он добавил, что ответным огнем российской артиллерии были подавлены позиции ВСУ в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

Надо отметить, что украинские обстрелы Энергодара и территории ЗАЭС продолжаются, несмотря на присутствие на станции двух наблюдателей МАГАТЭ. Эксперты остались на ЗАЭС на постоянной основе после завершения миссии МАГАТЭ на атомной станции. Сегодня глава агентства Рафаэль Гросси представит в Совбезе ООН доклада по итогам визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС.

Энергодар, Наталья Петрова

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