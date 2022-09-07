Жительница Омска потеряла банковскую карту и получила чек из секс-шопа

В Омске женщина потеряла банковскую карту и лишилась денег. Неизвестные потратили их на покупки в секс-шопе. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Омичка обратилась в полицию и рассказала, что несколько дней назад потеряла банковскую карту, а накануне стала получать уведомления о списании денежных средств. В частности, ей пришли сообщения о покупке в магазине интимных товаров на сумму 1750 рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемых. К хищению могут быть причастны молодые люди – парень и девушка. По всей видимости, парочка нашла карту и решила развлечься за чужой счет. Теперь из разыскивают правоохранители.

Омск, Зоя Осколкова

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