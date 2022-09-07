В Мелитополе взорван штаб общественного движения «Мы вместе с Россией»

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов поздно вечером в среду, 7 сентября сообщил, что в Мелитополе произошел теракт – взорван штаб движения «Мы вместе с Россией».

В своем телеграм-канале Рогова опубликовал официальное заявление штаба общественного движения «Мы вместе с Россией», в котором говорится: «Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе по ул. Ломоносова, 234. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются».

«Сегодня ВСУ открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями Запорожской области референдума о вхождении в состав РФ. Тактика запугивания мирных жителей, вопреки ее безрезультатности, все еще не покинула головы руководителей террористического государства. Обстреливать мирных жителей в вечернее и ночное время – вот все, на что способна Украина», – заявил лидер общественного движения.

Мелитополь, Иван Бабурин

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