В школе Казани девятиклассник пырнул ножом сверстника

В одной из школ Казани девятиклассник принес нож и пырнул им другого ученика. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

По данным полиции, конфликт между юношами возник из-за того, что один из них приставал к сестре его одноклассницы. Подростки встретились около спортзала, чтобы выяснить отношения. Во время разговора школьник достал самодельный нож и нанес оппоненту два удара в область груди.

«Нападавший пояснил полицейским, что нашел нож на спортивной площадке во время занятия спортом. По данному факту сотрудники ПДН провели с злоумышленником профилактическую беседу», – говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку по факту нападения на школьника. Потерпевшему оказана помощь в одном из медицинских учреждений города.

Казань, Зоя Осколкова

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