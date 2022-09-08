В Хакасии дети отравились в школьной столовой, проводится проверка

В школе в Хакасии отравились 9 детей. Инцидент произошел в абаканской школе №20. На плохое самочувстуие пожаловались ученики 5-6-х классов. Работа пищеблока образовательного учреждения приостановлена, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Ведомство проводит расследование причин и условий возникновения групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди школьников.

Специалисты пришли с проверками как в саму школу, так и в компанию – оператор питания в учреждении. Там отобраны пробы для проведения лабораторных исследований.

По данным ведомства, все пострадавшие ученики находятся на амбулаторном лечении.

Прокуратура Абакана начала проверку по факту отравления школьников. «Организована проверка предоставления школьного питания детям. По результатам надзорных мероприятий при наличии основании будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования», – говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Абакан, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»